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Pistunina, Musolino in Senato: “Messina si stringe ai soccorritori”

martedì 04.08.2026 - 08:36:46
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La tragedia avvenuta a Pistunina è stata al centro dell’intervento pronunciato in Senato dalla senatrice messinese e vice capogruppo di Italia Viva – Casa Riformista, Dafne Musolino, che ha espresso vicinanza ai familiari delle vittime e riconoscenza nei confronti delle squadre impegnate nelle operazioni di soccorso.

Nel corso del suo intervento, la parlamentare ha descritto la gravità della situazione: “Le immagini che ci giungono raccontano uno scenario di guerra, come se ci fosse stato un bombardamento. Una palazzina è implosa su se stessa travolgendo le persone all’interno. Una situazione catastrofica in cui una giovanissima ragazza ha perso la vita sul posto di lavoro, insieme ad altre tre vittime. Per i due dispersi le speranze, col passare delle ore, purtroppo si affievoliscono”.

Crollo Pistunina

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Musolino ha poi richiamato la storia della città dello Stretto, ricordando la capacità di affrontare le emergenze: “Messina è la città del terremoto del 1908, una città purtroppo abituata storicamente allo sconquasso, ma anche a reagire. In queste ore di lutto gravissimo, la città si stringe in un unico grande abbraccio alle famiglie delle vittime e ai soccorritori”.

La senatrice ha rivolto un ringraziamento al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Michele Burgio, e alle oltre settanta unità operative impegnate nelle ricerche, svolte in condizioni particolarmente difficili a causa delle elevate temperature e della presenza di un incendio sotterraneo con sviluppo di fumi tossici. Il riconoscimento è stato esteso anche alle unità cinofile, ai reparti USAR e NBCR, alla Protezione Civile comunale e regionale e alle aziende ospedaliere coinvolte fin dalle prime fasi dell’emergenza.

Concludendo il proprio intervento, Musolino ha dichiarato: “Sarà compito della Magistratura fare i dovuti accertamenti sulle cause e sulle responsabilità. Ma oggi per Messina è solo il momento del dolore e della riconoscenza verso chi sta donando tutto se stesso per salvare vite umane”.

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