Presentato il Piano “Ecosistema di Eccellenza” a Messina

È stato presentato a Messina, nella sede della Città Metropolitana, il Piano Strategico Territoriale “Ecosistema di Eccellenza”, elaborato dal CNR-IRIB in collaborazione con il GAL Taormina-Peloritani e l’Università degli Studi di Messina. L’iniziativa rientra nel Progetto Operativo n. 1/2023 approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL e inserito nella misura 19 del PSR Sicilia “Sostegno allo sviluppo locale Leader”.

Il piano nasce da un accordo siglato nel gennaio 2025 con l’obiettivo di tradurre i risultati delle analisi scientifiche e territoriali in strumenti concreti per orientare la crescita socio-economica dell’area. Il lavoro di co-progettazione, condotto con i sindaci e i rappresentanti locali, ha portato alla definizione di 29 Piani di Sviluppo Territoriale e 20 Proposte Tematiche integrate, che delineano una strategia unitaria di sviluppo sostenibile.

Il documento prevede investimenti per oltre 23 milioni di euro e si articola in cinque ambiti strategici: Innovazione e Digitalizzazione, Marchio d’Area, Filiera Agroalimentare, Antichi Mestieri e Governance. Tra le iniziative principali figurano il “Local Innovation Lab & Digital Ecosystem”, spazio dedicato alle startup del territorio; il marchio “Tesori di Taormina e Peloritani” per la valorizzazione dei prodotti locali; “VITAE – Itinerari del Gusto e Agricoltura 4.0”, che integra enogastronomia e tecnologia; e il “Polo Serico Peloritani 5.0”, mirato al rilancio della filiera serica in chiave biotecnologica.

“Il successo della costa deve diventare il motore della rinascita dell’entroterra”, hanno dichiarato i ricercatori del CNR-IRIB e i docenti dell’Ateneo peloritano, sottolineando l’importanza di un approccio integrato fondato su innovazione, identità e sostenibilità.

