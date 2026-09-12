Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 14 al 20 settembre

La Polizia Stradale di Messina intensifica i controlli sulla velocità lungo le principali arterie autostradali della provincia. I servizi saranno effettuati nel periodo compreso tra lunedì 14 e domenica 20 settembre 2026, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione degli incidenti e al rispetto dei limiti previsti dal Codice della strada.

Il Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” – Sezione Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario delle verifiche che interesseranno le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. Le operazioni saranno concentrate in particolare nei tratti caratterizzati da un maggiore tasso di incidentalità.

Gli strumenti per il rilevamento della velocità saranno impiegati nelle giornate del 15, 16, 17 e 19 settembre. I controlli verranno effettuati alternativamente lungo la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania, interessando entrambi i sensi di marcia.

La comunicazione preventiva delle tratte sottoposte a verifica rientra nell’attività di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti, con l’obiettivo di favorire il rispetto dei limiti di velocità e ridurre i comportamenti di guida potenzialmente pericolosi.

La Polizia Stradale richiama quindi l’attenzione sulla necessità di mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada e conforme ai limiti stabiliti, soprattutto lungo i tratti autostradali nei quali viene registrata una maggiore frequenza di incidenti.

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