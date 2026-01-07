Christmas Town chiude a Catania con oltre 150mila visitatori

La terza edizione di Christmas Town si è conclusa a Catania con un’affluenza che ha superato i 150 mila visitatori. Il parco tematico natalizio, ospitato negli spazi delle Ciminiere, ha richiamato pubblico da tutta la Sicilia e da diverse regioni del Sud, tra cui Calabria, Campania e Puglia, oltre a presenze provenienti da Malta. Il dato conferma il consolidamento dell’evento come uno dei principali appuntamenti di intrattenimento natalizio dell’area meridionale.

Nel corso del mese di apertura, dal 6 dicembre al 6 gennaio, la manifestazione ha trasformato il polo fieristico in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con attrazioni rivolte a un pubblico eterogeneo. L’organizzazione ha registrato numeri record per le esibizioni, con 538 repliche di spettacoli di magia, 358 rappresentazioni musicali, 182 appuntamenti circensi, 106 parate e 85 momenti di canto corale sotto l’albero. A questi si aggiungono 62 lanci dell’“Elfo Cannone”, inseriti nel programma quotidiano.

L’impatto dell’iniziativa si è riflesso anche sull’indotto legato all’intrattenimento e ai servizi, offrendo visibilità e opportunità professionali a numerosi artisti e performer. Alla realizzazione dell’evento ha contribuito una squadra composta da oltre 350 addetti, impegnati sia nella gestione delle attrazioni sia nell’organizzazione dei flussi di pubblico, con particolare attenzione agli aspetti logistici e alla sicurezza.

Con la chiusura dell’edizione 2025, sono iniziate le operazioni di smontaggio delle strutture. L’esperienza maturata nelle tre edizioni ha rafforzato il ruolo di Catania come meta del turismo natalizio, affiancando all’attrattività del territorio e del vulcano una proposta di grande intrattenimento stagionale.

