Controesodo: traffico in aumento su strade e autostrade siciliane

Fine agosto caratterizzato da un’intensa attività di rientro sulle strade siciliane, in linea con quanto rilevato a livello nazionale. L’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas prevede oltre 12 milioni di spostamenti durante il fine settimana in Italia, coinvolgendo anche le principali arterie dell’Isola, tra cui l’autostrada A19 Palermo-Catania e l’A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Dal 25 luglio, inizio dell’esodo estivo, Anas ha rilevato 203 milioni di spostamenti sulla rete stradale nazionale, con una prevalenza nei giorni feriali. Tale distribuzione ha contribuito a ridurre la congestione nei fine settimana.

In Sicilia, i volumi di traffico risultano in crescita lungo le direttrici tirrenica e jonica, interessate dal ritorno dalle mete balneari e turistiche. I tratti più sollecitati comprendono le autostrade e le strade statali prossime ai centri urbani maggiori.

Viabilità Italia ha classificato con bollino rosso il pomeriggio di venerdì 22 agosto, la mattina di sabato 23 e tutta la giornata di domenica 24. Per agevolare gli spostamenti, Anas ha temporaneamente sospeso 1.392 cantieri fino all’8 settembre, pari all’83% di quelli in corso. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti è attivo sabato 23 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 24 dalle 7 alle 22.

«Invitiamo gli automobilisti alla massima prudenza», ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas. «I comportamenti rischiosi, come il superamento dei limiti di velocità, sono ancora troppo diffusi».

Per garantire la sicurezza, circa 2.500 operatori Anas sono impegnati in turnazione continua in tutta Italia, Sicilia inclusa, con monitoraggio costante della viabilità.

