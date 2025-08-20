Messina, sbloccati dalla Regione 35 milioni per strade e scuole

La Città Metropolitana di Messina ha ricevuto dalla Regione Siciliana finanziamenti per un totale di 34,9 milioni di euro, relativi agli anni 2022 e 2023, destinati a interventi di manutenzione straordinaria su viabilità ed edilizia scolastica. Le somme, già previste ma fino a oggi non accessibili, sono state sbloccate grazie a una continua interlocuzione tra il sindaco metropolitano Federico Basile, il direttore generale Giuseppe Campagna e gli uffici regionali.

L’erogazione è in linea con il piano quinquennale 2021-2025 e si inserisce nell’ambito delle disposizioni previste dal comma 883 dell’articolo 1 della legge 145/2018, che prevede l’assegnazione di fondi alla Regione Siciliana per interventi infrastrutturali nei Liberi Consorzi e nelle Città Metropolitane. Per il 2022 l’importo liquidato ammonta a 16.813.173,54 euro, mentre per il 2023 la cifra raggiunge i 18.129.588,26 euro.

Tali risorse contribuiranno all’avvio di numerosi cantieri, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza delle strade e degli edifici scolastici secondari.

“Questi finanziamenti rappresentano un risultato importante, che ci consentirà di dare continuità a opere necessarie e attese” ha dichiarato Basile.

“Il loro ottenimento dimostra come il confronto sinergico tra le istituzioni pubbliche, finalizzato ad attrarre risorse fondamentali, sia determinante per lo sviluppo del territorio metropolitano. Continueremo a operare con metodo e responsabilità per garantire al nostro comprensorio un sistema viario e scolastico più sicuro, efficiente e funzionale”.

👁 Articolo letto 223 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.