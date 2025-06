Parcheggiatore abusivo a Catania, “Se non paghi ti taglio la gola”

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero di 39 anni, accusato di tentata estorsione e minaccia a Pubblico Ufficiale. L’episodio si è verificato lunedì mattina in via Carlo Felice Gambino, dove una pattuglia delle motovolanti della Questura ha notato un’accesa discussione tra due uomini. Tra questi figurava un agente in servizio libero e un parcheggiatore abusivo già più volte sanzionato per esercizio irregolare dell’attività.

Dopo aver parcheggiato il veicolo, il poliziotto è stato avvicinato dall’uomo che gli ha intimato di pagare una somma per la prestazione di posteggiatore. Al rifiuto dell’agente, il 39enne ha pronunciato la frase “se non paghi ti taglio la gola”, simulando il gesto del taglio con la mano. Nonostante l’uomo si sia qualificato come membro delle Forze dell’Ordine, le intimidazioni sono proseguite fino all’intervento tempestivo degli equipaggi in transito.

Gli operatori delle motovolanti hanno bloccato il responsabile in flagranza, contestandogli i reati di tentata estorsione e minaccia a Pubblico Ufficiale. Il Pubblico Ministero ha ordinato il trasferimento del fermato alle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria. Ieri il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per il 39enne la misura cautelare degli arresti domiciliari, in vigore fino alla definizione del procedimento.

