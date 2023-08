Schlein contro il Ponte sullo Stretto: “Progetto costoso e dannoso”

Emergenza climatica e infrastrutture in crisi: Schlein e De Cristofaro criticano il progetto del Ponte sullo Stretto.

Elly Schlein critica il progetto del Ponte sullo Stretto come costoso e dannoso, sostenendo la necessità di investire nelle infrastrutture esistenti. Peppe De Cristofaro invita il Parlamento a concentrarsi sulle emergenze climatiche e accusa il governo di sabotare il Green Deal.

Elly Schlein attacca il progetto del Ponte sullo Stretto durante il dibattito parlamentare, definendolo costoso, dannoso e anacronistico. La segretaria del PD critica la scelta di finanziare il ponte anziché migliorare infrastrutture esistenti, come strade e ferrovie, specie in Sicilia. Schlein sostiene che l’investimento dovrebbe concentrarsi sulle esigenze del Paese, come il rischio di eventi meteorologici estremi, alluvioni e frane, evidenziando la necessità di leggi sul clima e contro il consumo di suolo.

Inoltre, il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, accusa il governo di negare l’emergenza climatica e di sabotare il Green Deal europeo, criticando il ministro Musumeci per la mancanza di un piano di prevenzione degli incendi in Sicilia.

