Crollo a Pistunina, Schifani invia escavatore e mezzi speciali

A seguito del crollo verificatosi a Pistunina, il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario per il risanamento di Messina, Renato Schifani, ha disposto l’impiego dei mezzi utilizzati nei cantieri dedicati alla demolizione degli ex baraccamenti della città per sostenere le attività di ricerca e soccorso.

Le attrezzature della struttura commissariale sono state trasferite nell’area interessata dal cedimento per affiancare le squadre già impegnate negli interventi. Tra i mezzi inviati figura un escavatore equipaggiato con pinza selezionatrice e benna, destinato a facilitare le operazioni di movimentazione delle macerie e a supportare il lavoro dei soccorritori.

La struttura per il risanamento di Messina, coordinata dal sub commissario Santi Trovato, sta seguendo costantemente l’evoluzione della situazione. Su indicazione del commissario Renato Schifani, nella mattinata è stato inoltre effettuato un sopralluogo nell’area del crollo con l’obiettivo di verificare lo stato delle attività in corso.

L’ispezione è servita a fare il punto sull’andamento delle operazioni di ricerca e soccorso e a valutare l’eventuale necessità di mettere a disposizione ulteriori risorse operative. La struttura commissariale ha confermato la propria disponibilità a garantire, qualora si rendesse necessario, l’impiego di altri mezzi meccanici per contribuire alle attività coordinate nell’area interessata dall’emergenza.

L’intervento si inserisce nel quadro delle iniziative attivate per fornire supporto logistico e operativo alle squadre impegnate sul luogo del crollo, attraverso l’utilizzo delle attrezzature normalmente impiegate nei cantieri del risanamento cittadino.

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