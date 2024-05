Tragedia a Casteldaccia: annunciato sciopero per domani 7 maggio

L’incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia, in provincia di Palermo, ha scosso profondamente il panorama lavorativo, lasciando cinque lavoratori morti e un sesto gravemente ferito. In risposta a questa tragedia, il sindacato Cisal ha annunciato un’azione di protesta significativa.

Il segretario generale della Cisal, Giuseppe Badagliacca, insieme al responsabile regionale Gianluca Colombino, ha dichiarato: “I tragici eventi di Casteldaccia non possono restare senza conseguenze. Per questo motivo, abbiamo deciso di indire uno sciopero generale nel settore privato per domani, martedì 7 maggio. Lo sciopero avrà una durata di 4 ore, inizierà all’inizio del turno di lavoro e sarà accompagnato da un sit-in di fronte alla Prefettura di Palermo dalle 9 in poi.”

Badagliacca e Colombino hanno sottolineato l’urgente necessità di affrontare l’emergenza nazionale legata alla sicurezza sul lavoro in Italia, esigendo misure immediate e concrete dalle istituzioni competenti. “Non è accettabile che i lavoratori non facciano ritorno a casa dopo essersi recati al lavoro. È giunto il momento di porre fine a questa tragica sequela di incidenti sul lavoro”, hanno aggiunto.

