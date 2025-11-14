CAS, aumentato il monte ore per 33 dipendenti part-time

Il Consorzio Autostradale Siciliano ha formalizzato l’estensione dell’orario di lavoro per 33 dipendenti part-time attualmente in servizio nei caselli autostradali con una quota del 25%. L’accordo stabilisce il passaggio al 50% del monte ore, con effetti diretti sulle condizioni economiche e sull’inquadramento professionale del personale interessato. La misura riguarda esclusivamente il personale addetto alla riscossione del pedaggio.

Il provvedimento è stato seguito dall’On. Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, che da tempo sollecitava un intervento sulle condizioni contrattuali dei lavoratori del Consorzio. De Luca ha espresso apprezzamento per l’esito della trattativa, sottolineando che il provvedimento risponde a un’esigenza più volte rappresentata. “L’incremento delle ore per i 33 dipendenti del CAS rappresenta una conquista importante, che dà maggiore stabilità e riconoscimento al lavoro svolto quotidianamente”, ha dichiarato. Il deputato ha inoltre evidenziato la collaborazione con la governance del Consorzio e con l’Orsa, sindacato impegnato nella tutela del personale.

De Luca ha annunciato ulteriori passaggi previsti nei prossimi due anni, durante i quali verrà applicato un analogo aumento orario a quanti sono ancora fermi al 25%. Ha poi richiamato l’obiettivo di giungere gradualmente all’estensione del tempo pieno per tutti gli esattori, indicando come prioritario un adeguamento complessivo dei diritti retributivi e previdenziali. “Il mio obiettivo è portare tutti i lavoratori ad avere un contratto a tempo pieno”, ha affermato, richiamando le criticità ancora da superare.

