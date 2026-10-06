60enne ubriaco infastidisce una coppia alla Sagra di Bronte

Un intervento della Polizia di Stato ha consentito di riportare la calma in piazza Spedalieri, a Bronte, durante la tradizionale Sagra del pistacchio. Gli agenti sono intervenuti nei confronti di un uomo di 60 anni, residente nel centro etneo e con diversi precedenti di polizia, che avrebbe infastidito una giovane coppia presente alla manifestazione.

Il 60enne è stato individuato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bronte, impegnati nei servizi di ordine e sicurezza predisposti dalla Questura di Catania in occasione dell’evento, caratterizzato da una consistente presenza di cittadini e turisti.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in evidente stato di ebbrezza e avrebbe molestato i due giovani, che hanno iniziato a urlare richiamando l’attenzione degli agenti presenti nella zona. Anche dopo l’arrivo dei poliziotti, il 60enne avrebbe tentato di scagliarsi contro la ragazza. L’azione è stata immediatamente bloccata dagli operatori, che hanno riportato la situazione sotto controllo.

Considerate le condizioni dell’uomo, gli agenti hanno disposto il suo allontanamento dalla piazza, con il supporto di altri equipaggi impegnati nel dispositivo di ordine pubblico, per evitare ulteriori episodi.

Successivamente il 60enne è stato invitato a presentarsi al Commissariato di Adrano, dove è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e per ubriachezza manifesta. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

👁 Articolo letto 351 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.