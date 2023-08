Ferragosto a Messina: sicurezza rafforzata per il flusso turistico

Ferragosto a Messina: misure straordinarie per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e dei turisti.

La Prefettura di Messina ha promulgato rigide misure per garantire la sicurezza durante le festività di Ferragosto, collaborando con le Forze di Polizia e altre istituzioni. Sorveglianza estesa a luoghi frequentati, controlli stradali, lotta all’abusivismo commerciale e servizi di soccorso pubblico potenziati per assicurare un periodo tranquillo e sicuro per cittadini e turisti.

Il Prefetto di Messina, Cosima di Stani, ha promulgato rigide misure per assicurare la sicurezza durante le festività di Ferragosto, periodo di forte afflusso turistico. In collaborazione con le Forze di Polizia, l’obiettivo prioritario sarà la prevenzione di crimini e la lotta contro il terrorismo. Siti come borghi, litorali e locali saranno sorvegliati, e sarà data particolare attenzione a raduni illegali e rave party. Controlli e servizi di vigilanza si estenderanno a tutto il territorio, mirando anche all’abusivismo commerciale e alla guida sotto l’influenza di sostanze.

Sindaci e Commissari Straordinari sono chiamati a collaborare, garantendo la sicurezza stradale e il controllo di viabilità. Le strutture di soccorso pubblico saranno potenziate per fronteggiare eventuali emergenze. Inoltre, sono state adottate direttive per segnalare criticità alla Protezione Civile e rafforzare i servizi di assistenza sanitaria.

Il Comando dei Vigili del Fuoco assicurerà la massima capacità operativa in caso di incidenti o emergenze.

