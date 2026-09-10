Carburanti, il governo lavora alla proroga del taglio delle accise

Prosegue il rialzo delle quotazioni energetiche sui mercati internazionali, con il petrolio che supera nuovamente la soglia dei 100 dollari al barile e il gas naturale ai livelli più alti dalla fine del 2022. Sul fronte interno, il governo è al lavoro per prorogare lo sconto sul gasolio in scadenza.

A confermarlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. «Oggi c’è la scadenza di questo sconto sul gasolio, ho parlato con Giorgetti, penso che verrà prorogato con le accise mobili fino a quasi fine mese», ha dichiarato.

Salvini ha inoltre chiesto che il nuovo intervento sui carburanti venga esteso anche ai lavoratori autonomi. «Non sono lavoratori di serie B. Sono convinto saranno ricompresi», ha aggiunto.

La riduzione delle accise dovrebbe essere introdotta attraverso un decreto legge. Non viene esclusa la convocazione di un Consiglio dei ministri già in giornata. Il confronto riguarda in particolare la durata della misura e l’individuazione delle necessarie coperture finanziarie. Ulteriori interventi di carattere strutturale potrebbero essere approvati entro la fine di settembre.

Nel frattempo, il Brent del Mare del Nord con consegna a novembre registra un incremento del 3,5%, raggiungendo 101,37 dollari al barile. Il Wti statunitense sale invece del 3,6% a 96,35 dollari.

In aumento anche il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam: i future di ottobre avanzano del 6,8% a 80,99 euro per MWh. Secondo gli analisti, sulle quotazioni incidono l’intensificazione delle tensioni tra Stati Uniti e Iran e la competizione tra Asia ed Europa per le forniture disponibili di Gnl.

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