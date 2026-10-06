A18 – A20, lavori tra Brolo e Rocca di Caprileone: uscita obbligatoria

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto una serie di modifiche alla circolazione sulle autostrade A20 Messina-Palermo e A18 Messina-Catania per consentire interventi di manutenzione lungo diversi tratti, con particolare attenzione alla zona compresa tra Brolo e Rocca di Caprileone.

Sulla A20, fino al 23 ottobre 2026, durante la fascia notturna tra le 22 e le 6, i veicoli provenienti da Messina e diretti verso Palermo dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Brolo e rientrare allo svincolo di Rocca di Caprileone. Il provvedimento è legato ai lavori di manutenzione delle gallerie presenti lungo la tratta.

Ulteriori limitazioni interesseranno sabato 10 ottobre lo svincolo di Messina Giostra. Per interventi urgenti di scerbatura e manutenzione del verde, l’uscita sarà chiusa dalle 6 alle 10 per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni. L’ingresso resterà invece interdetto dalle 6 alle 18. Il CAS indica come alternativa lo svincolo di Boccetta.

Sulla A18 Messina-Catania, dall’8 ottobre al 31 dicembre 2026, sono previsti lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione tra la barriera di Messina Sud-Tremestieri e quella di Catania. Gli interventi comporteranno la chiusura alternata, secondo le esigenze, delle corsie di emergenza, marcia o sorpasso, in entrambe le direzioni e anche negli svincoli e nelle pertinenze.

Sempre sulla A18, fino al 28 novembre, tra Giampilieri e Marina d’Itala, resta istituito il doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Messina per consentire lavori di manutenzione nelle gallerie.

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