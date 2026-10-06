ACR Messina, Basile replica: «Gli atti raccontano un’altra realtà»

Il sindaco di Messina Federico Basile interviene sulle dichiarazioni del presidente dell’ACR Messina e ricostruisce, attraverso la documentazione amministrativa, i passaggi relativi all’utilizzo degli impianti sportivi cittadini.

«La realtà raccontata oggi alla città non corrisponde a quella che emerge dalle comunicazioni ufficiali», afferma Basile. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, il 28 maggio l’ACR Messina aveva chiesto la disponibilità dello stadio Celeste per gare e allenamenti della stagione 2026/2027, richiesta ribadita l’8 giugno. Nella stessa giornata la società aveva inoltre manifestato interesse sia per il Franco Scoglio sia per il Celeste.

Successivamente, il 22 giugno, il club aveva richiesto la concessione del Franco Scoglio, mentre il 7 settembre era tornato a indicare il Celeste per partite ufficiali e allenamenti. Il 16 settembre, infine, erano state presentate nuove richieste per utilizzare il Franco Scoglio durante il campionato di Eccellenza e per gli allenamenti della prima squadra.

Basile sottolinea che il Comune avrebbe seguito i diversi passaggi, garantendo la propria disponibilità e adeguandosi alle esigenze manifestate dalla società. Il 18 settembre la Commissione Comunale di Vigilanza aveva espresso parere favorevole all’utilizzo del Franco Scoglio per gare e allenamenti di Eccellenza e Coppa Italia Dilettanti. Il 22 settembre l’Amministrazione aveva quindi chiesto all’ACR di comunicare giornate e fasce orarie degli allenamenti. La programmazione era stata trasmessa dalla società il 25 settembre, accompagnata, secondo Basile, da un ringraziamento per la collaborazione ricevuta.

«Questa è la realtà documentale», afferma il sindaco, respingendo l’ipotesi che il Comune non abbia consentito alla società di svolgere regolarmente la propria attività.

Basile evidenzia inoltre che gli impianti comunali devono essere gestiti tenendo conto delle esigenze di tutte le società sportive e che non possono essere garantite condizioni di utilizzo esclusivo a una sola squadra.

Il sindaco contesta anche l’eventualità che la vicenda venga ricondotta a un ultimatum nei confronti dell’Amministrazione. «Il Messina non può diventare terreno di contrapposizione. È patrimonio della città, dei suoi tifosi e della sua storia».

Il Comune, conclude Basile, resta disponibile al confronto con l’ACR Messina per individuare soluzioni compatibili con le norme e con l’utilizzo condiviso delle strutture. «Il dialogo deve svolgersi nel rispetto dei ruoli, delle regole e della verità dei fatti, senza forzature e senza attribuire all’Amministrazione responsabilità che non le appartengono».

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