Villabate proclama il lutto cittadino per Alessio La Targia
Il Comune di Villabate proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Alessio La Targia, l’operaio quarantenne deceduto mentre era al lavoro in un capannone industriale nel quartiere Brancaccio, a Palermo. L’annuncio è stato dato dal sindaco Gaetano Di Chiara, che ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e della comunità locale per la scomparsa del concittadino.
“A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza villabatese, esprimo sentite condoglianze e sincera vicinanza alla famiglia La Targia per la tragica scomparsa del nostro concittadino Alessio”, ha dichiarato il primo cittadino, aggiungendo che “questi continui e tragici avvenimenti sono inaccettabili” e confermando la proclamazione del lutto cittadino nel giorno delle esequie.
Villabate, centro alle porte di Palermo, è profondamente colpita dall’accaduto. Alessio La Targia, 40 anni, è stato trovato privo di vita dai colleghi all’interno di un capannone di una ditta privata situata in via Emiro Giafar. Il corpo dell’uomo giaceva a terra ai piedi di un ponteggio montato all’interno della struttura industriale nella quale stava svolgendo la propria attività lavorativa.
La notizia ha suscitato sgomento tra quanti lo conoscevano. Amici e conoscenti lo ricordano come una persona riservata e dedita al lavoro e alla famiglia. “Viveva per i suoi bimbi”, riferiscono, manifestando incredulità per quanto accaduto.
Alla famiglia La Targia hanno espresso vicinanza anche alcune realtà associative del territorio, tra cui l’associazione “Io Amo Villabate” e l’Avis comunale di Villabate. L’operaio lascia la moglie e due figli.
