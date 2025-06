Premio Adolfo Celi, evento culturale tra Palacultura e Università

È stata presentata oggi nella Sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca la sesta edizione del Premio Adolfo Celi, manifestazione che unisce cinema, cultura e solidarietà e si svolgerà a Messina dall’11 al 15 giugno. L’iniziativa, promossa dal Cirs Casa Famiglia in collaborazione con la Fondazione Messina per la Cultura e il Comune di Messina, gode del patrocinio dell’Assessorato regionale al Turismo, del Nuovo IMAIE, di Unioncamere Sicilia, dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, dell’Università di Messina e del Cesv. Le attività si terranno presso il Palacultura, l’Università di Messina e il Marina Yachting Club.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Federico Basile, l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, la presidente del Cirs Maria Celeste Celi, rappresentanti della Fondazione Messina per la Cultura, il regista del galà conclusivo Paride Acacia, e in collegamento i figli di Adolfo Celi, Leonardo e Alexandra, oltre al direttore artistico Christian Bisceglia e alla giornalista Rai TGR Sicilia Antonella Gurrieri, moderatrice degli eventi principali.

Il premio ha una finalità solidale: il ricavato sarà destinato alla realizzazione di un “alloggio di transito” per donne in fase di reinserimento sociale e prive di autonomia economica. Maria Celeste Celi ha sottolineato come l’iniziativa punti alla costruzione di reti di solidarietà a sostegno delle donne vittime di violenza, evidenziando l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare interventi istituzionali.

Il programma prevede l’inaugurazione l’11 giugno di una mostra dedicata alla serie TV “Il Paradiso delle Signore”, con costumi originali, fotografie e video inediti, e un incontro con il cast. Il 13 giugno si terrà un evento formativo sull’uso delle interviste nel contesto della violenza, con interventi di esperti tra cui Barbara Floridia e Roberta Ferrari. Il 14 giugno è prevista una tavola rotonda sul potere del cinema e della TV di influenzare la mente, con la partecipazione di accademici e professionisti del settore.

La chiusura dell’evento è affidata al galà solidale del 15 giugno, durante il quale saranno consegnati i Premi Adolfo Celi a figure di rilievo del cinema italiano come Samuele Carrino, Chiara Russo, Angelo Barbagallo e altri. La serata vedrà anche esibizioni musicali e artistiche con la partecipazione di ospiti come il cantautore Novo e il Coro del Maurolico. La direzione artistica è affidata a Christian Bisceglia, mentre la conduzione è a cura dei giornalisti Fabio Mazzeo e Marika Micalizzi. La partecipazione al galà è su prenotazione obbligatoria.

