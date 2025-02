2004 muore “Il Pirata” Marco Pantani, icona del ciclismo italiano

ACCADDE OGGI – Era il 14 febbraio 2004 quando Marco Pantani, icona del ciclismo italiano, viene ritrovato privo di vita in una stanza di un residence situato a Rimini. Il corpo dell’ex campione, noto come “Il Pirata”, viene scoperto nel pomeriggio, sollevando immediatamente interrogativi sulle cause del decesso. Le prime analisi indicano che la morte sarebbe stata provocata da un arresto cardiaco conseguente a un’overdose di cocaina.

Pantani, nato il 13 gennaio 1970 a Cesena, aveva raggiunto l’apice della carriera nel 1998, quando riuscì nell’impresa di vincere sia il Giro d’Italia sia il Tour de France, affermandosi come uno dei più talentuosi scalatori della sua epoca. Tuttavia, la sua carriera subì un drastico declino nel 1999, quando fu coinvolto in un caso di doping al Giro d’Italia, evento che segnò profondamente la sua vita personale e professionale.

La scomparsa di Pantani lasciò un segno profondo nel ciclismo italiano, chiudendo tragicamente la parabola di un atleta che aveva emozionato milioni di appassionati con le sue imprese sulle grandi salite.

