Alzheimer, a Brolo screening cognitivo gratuito per gli over 60

La Giornata Mondiale dell’Alzheimer, celebrata ogni anno il 21 settembre, torna a richiamare l’attenzione sulla conoscenza delle demenze, sulla prevenzione e sull’importanza di una diagnosi tempestiva. L’iniziativa internazionale è stata istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) insieme ad Alzheimer’s Disease International.

In Italia sono circa 1,2 milioni le persone che convivono con una forma di demenza e, tra queste, oltre la metà è affetta dalla malattia di Alzheimer. A queste si aggiungono quasi 900 mila persone con disturbo neurocognitivo minore. Considerando anche familiari e caregiver impegnati nell’assistenza, il fenomeno coinvolge direttamente circa 6 milioni di persone, pari a circa il 10% della popolazione italiana.

In occasione della ricorrenza, l’Associazione Semplice… MENTE Insieme ODV, attiva dal 2020 nel contrasto all’invecchiamento cerebrale, nella promozione dell’invecchiamento attivo e nel sostegno ai pazienti con Alzheimer e ai loro caregiver, organizza uno screening cognitivo di base gratuito in collaborazione con la Rete Civica della Salute.

L’iniziativa è rivolta alle persone con più di 60 anni e consentirà di effettuare una valutazione delle principali funzioni cognitive, tra cui memoria, attenzione, linguaggio e orientamento, favorendo l’individuazione precoce di eventuali difficoltà.

Lo screening sarà effettuato dalle dottoresse Marilena Foti e Melina Fasolo presso la sede dell’associazione, in via Giuseppe Verdi 37, a Brolo. I posti disponibili sono limitati. L’attività punta inoltre a promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della tutela della salute cognitiva.

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