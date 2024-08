Nuova connettività Open Fiber e buoni regalo ai nuovi clienti

Open Fiber ha esteso la propria rete in fibra ottica FTTH anche nella provincia di Messina, portando una connessione ultraveloce a oltre 40.000 unità immobiliari tra case, uffici e negozi. L’iniziativa “Open Fiber la scelta che ti premia”, destinata ai nuovi utenti residenziali che attiveranno il servizio entro il 31 ottobre, offre la possibilità di ricevere un buono regalo da 100 euro. Tale voucher può essere convertito in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card MediaWorld o un buono carburante, con la richiesta del premio che dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre.

La copertura della rete FTTH è disponibile nei Comuni di Capizzi, Cerami, Cesarò, Falcone, Ficarra, Francavilla di Sicilia, Gualtieri Sicaminò, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Oliveri, San Fratello, San Piero Patti, Santa Lucia del Mela, Tripi, Tusa, Valdina, Venetico e Ventimiglia di Sicilia. Gli utenti interessati devono verificare la copertura presso il proprio indirizzo sul sito di Open Fiber e scegliere un operatore partner. Dopo l’installazione, è necessario compilare un modulo online per generare il voucher, assicurandosi che l’installatore applichi il codice sulla borchia ottica.

La rete, finanziata attraverso fondi regionali e statali nel quadro del Piano Banda Ultra Larga gestito da Infratel Italia, rappresenta un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio, senza gravare sui bilanci comunali. La tecnologia FTTH, che porta la fibra ottica direttamente all’interno degli edifici, consente di raggiungere velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo. Clara Distefano, Regional Manager Sicilia e Calabria Sud di Open Fiber, ha dichiarato che questa infrastruttura permetterà un uso avanzato della connettività, favorendo smart working, streaming in HD e accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione.

Open Fiber, principale operatore italiano di rete FTTH e tra i leader in Europa, agisce come operatore wholesale only, mettendo la propria infrastruttura a disposizione degli operatori di telecomunicazioni senza vendere servizi direttamente al cliente finale.

