San Valentino, storia e tradizioni della festa degli innamorati

di Maria Cristina Miragliotta – San Valentino è la festa dedicata agli innamorati, celebrata ogni anno il 14 febbraio in molti paesi del mondo. L’origine della ricorrenza risale al III secolo, quando il vescovo Valentino di Terni, secondo la tradizione, sposò segretamente giovani coppie in contrasto con il divieto imposto dall’imperatore Claudio II. Per questo motivo, fu giustiziato il 14 febbraio del 273 d.C., diventando poi il simbolo dell’amore e della devozione.

Nel tempo, la festa ha assunto un significato sempre più romantico, specialmente dal Medioevo in poi, grazie alla diffusione della poesia cortese. Oggi, San Valentino è sinonimo di regali, cene a lume di candela e dichiarazioni d’amore. In molte culture, è tradizione scambiarsi biglietti romantici, noti come “valentine”, accompagnati da fiori, cioccolatini e gioielli.

L’industria commerciale legata a San Valentino ha un impatto economico significativo, con miliardi di euro spesi ogni anno in tutto il mondo. Il settore della ristorazione, del turismo e della gioielleria registra un incremento nelle vendite, spinto dalla volontà di celebrare l’amore con gesti speciali.

Oltre agli aspetti commerciali, la festa conserva un valore simbolico profondo. Il rosso, colore dell’amore, e il cuore, emblema universale del sentimento, dominano le decorazioni e le celebrazioni. In diverse culture, il 14 febbraio è anche occasione per festeggiare l’amicizia e l’affetto in senso più ampio.

💘 …buon San Valentino a tutti.

