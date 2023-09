Autostrade Siciliane: aggiornamenti su due nuovi svincoli

Autostrade Siciliane avanza verso la creazione di due nuovi svincoli autostradali, finanziati dalla Città Metropolitana di Messina. Le attività tecniche e amministrative sono in pieno svolgimento, e i dettagli si delineano sempre di più.

Nella giornata di ieri, una riunione operativa ha segnato un importante passo avanti. Si è trattato dell’approvazione del progetto definitivo dello svincolo di Santa Teresa di Riva. Alla riunione hanno partecipato il Comune interessato, i progettisti, i gestori del rifornimento di carburante nelle vicinanze, e i responsabili del Consorzio Autostrade Siciliane. L’incontro ha visto la presenza anche del Consigliere d’Amministrazione ing. Massimo Brocato e del Direttore Generale ing. Dario Costantino, consolidando l’impegno delle parti coinvolte.

Parallelamente, il processo di approvazione dello svincolo di Alì Terme è in corso. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è attualmente in fase di valutazione, aprendo la strada alle procedure di gara per i lavori. È degno di nota che la pre-informazione sulla Gazzetta Europea riguardante queste gare è già stata pubblicata, segnalando l’avanzamento di questo progetto infrastrutturale.

