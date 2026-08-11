Centenario della Vara, tre iniziative tra storia e memoria a Messina

Messina celebra il Centenario della Rinascita della Vara, ricorrenza che richiama la ripresa della storica tradizione nel 1926, con tre iniziative dedicate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio culturale legato alla processione e ai Giganti Mata e Grifone.

Il 12 e 13 agosto, nell’ambito dell’Agosto Messinese, il Museo Vara e Giganti del Palacultura Antonello sarà aperto gratuitamente dalle 18 alle 21. I volontari dell’Associazione Amici della Tommaso Cannizzaro accompagneranno il pubblico attraverso visite guidate dedicate alla storia della Vara, alle caratteristiche costruttive e ai simboli della giostra mariana, oltre che alle vicende di Mata e Grifone.

Dal 13 al 31 agosto l’Agorà di Messina, nell’area dell’ex Fiera, ospiterà invece una mostra articolata in 16 pannelli che documentano 425 anni di storia, dal 1535 al 1960. Immagini, documenti e testimonianze ricostruiranno l’evoluzione della manifestazione e il rapporto sviluppatosi nei secoli con la città. L’esposizione è realizzata con il contributo del Comune di Messina e la partecipazione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e del Lions Club Messina Colapesce.

Alle celebrazioni si aggiunge una cartolina commemorativa prodotta, con il contributo di CONFIMPRESE ITALIA, in 1.200 esemplari numerati e disponibile fino a esaurimento presso l’Info Point turistico comunale di Palazzo Weigert. Sul fronte è riprodotta un’opera realizzata nel 1954 dall’artista Felice Canonico, dedicata alla Vara e alla tradizione messinese.

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