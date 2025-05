1° Maggio in Sicilia, alta pressione garantisce tempo stabile e sole

Giovedì 1° maggio, un’area di alta pressione sta interessando la Sicilia, garantendo condizioni meteorologiche stabili e soleggiate su tutta la regione. I cieli si sono presentati sereni o parzialmente nuvolosi su tutte le aree, inclusi il litorale tirrenico, il litorale ionico, quello meridionale, l’Appennino e le zone interne.

I venti, deboli e settentrionali, hanno subito un’ulteriore attenuazione, mentre il zero termico si è mantenuto intorno ai 3250 metri. I mari, inclusi il Basso Tirreno, il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia, sono risultati poco mossi.

L’anticiclone subtropicale, che si estende su tutta l’Italia meridionale, proseguirà la sua influenza anche nei prossimi giorni, con un venerdì e sabato all’insegna di tempo stabile e soleggiato. In particolare, si prevede un progressivo innalzamento delle temperature, soprattutto su Campania, Calabria e Sicilia. Tuttavia, non mancheranno alcuni disturbi locali, come la formazione di nubi basse o foschie al mattino e in serata, sul litorale del basso Cilento e lungo la costa tirrenica calabrese.

A partire da domenica, si prevede un possibile indebolimento dell’alta pressione, con un incremento della nuvolosità che potrebbe interessare ampie zone del sud Italia. – Fonte 3Bmeteo.

