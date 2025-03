Finanziati lavori al potabilizzatore di San Giorgio, nuovi pozzi e efficienza

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha stanziato un finanziamento superiore ai 164mila euro per realizzare una serie di interventi mirati all’ammodernamento e all’efficientamento dell’impianto di potabilizzazione situato a San Giorgio. L’iniziativa è parte del piano strategico per affrontare l’emergenza idrica predisposto dalla cabina di regia della Regione Siciliana, diretta dal Presidente Renato Schifani e coordinata dal responsabile della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina.

A seguito di tale decisione, il sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, è stato incaricato come soggetto attuatore per coordinare e realizzare le attività connesse agli interventi previsti. Le opere riguarderanno principalmente il ripristino del pozzo Gilormo e la costruzione di nuovi pozzi nella zona Cicero, con l’obiettivo di attingere a fonti idriche caratterizzate da una minore salinità. Questo aspetto è determinante per facilitare le procedure di potabilizzazione e aumentare l’efficienza complessiva dell’impianto.

«Questo impianto è fondamentale non solo per garantire un approvvigionamento idrico sicuro e costante ai cittadini, migliorando la qualità della vita», ha affermato il sindaco Giusi La Galia, «ma anche per sostenere lo sviluppo economico del territorio, in particolare nel settore turistico».

© Riproduzione riservata.

