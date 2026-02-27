L’Aci Catania avvia il corso gratuito per Commissari di Percorso

L’Automobile Club Catania ha avviato un percorso formativo gratuito per la qualifica di Ufficiale di Gara, con specializzazione nel ruolo di Commissario di Percorso. L’iniziativa rientra nelle attività dell’ente finalizzate alla promozione e allo sviluppo dello sport automobilistico a livello territoriale e mira alla preparazione di nuove figure tecniche destinate a operare nelle competizioni motoristiche.

Il corso è rivolto a cittadini italiani in possesso della patente di guida di categoria B e del diploma di scuola dell’obbligo. Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Aci Catania, in via Sabotino 3, angolo via Pietro Mascagni 73, nei giorni 11, 12 e 13 marzo 2026, dalle ore 16 alle ore 19. Il programma formativo prevede un esame conclusivo finalizzato alla verifica delle competenze acquisite.

L’obiettivo del percorso è formare personale qualificato a supporto dell’organizzazione delle manifestazioni automobilistiche, contribuendo alla sicurezza, alla regolarità e alla corretta gestione delle gare. L’iniziativa è inoltre rivolta a quanti intendano partecipare attivamente al settore del motorsport, mettendo a disposizione competenze tecniche e operative.

Il presidente dell’Automobile Club Catania, Maurizio Magnano San Lio, ha dichiarato: “L’Automobile Club Catania continua a investire nella formazione e nella crescita del movimento sportivo sul territorio. Formare nuovi Ufficiali di Gara significa garantire qualità, sicurezza e professionalità alle competizioni, ma anche offrire ai giovani e agli appassionati un’occasione concreta per trasformare la propria passione in impegno attivo”. Ha inoltre aggiunto: “Con questo corso vogliamo offrire una concreta occasione di crescita a chi intende mettere la propria passione al servizio dello sport”.

Informazioni e modalità di iscrizione sono disponibili contattando l’Ufficio Sportivo dell’Aci Catania tramite posta elettronica o telefonicamente.

