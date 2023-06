Presentato il Comitato per il centenario del martirio di Matteotti

È stato presentato a Palermo il Comitato siciliano per il centenario del martirio di Matteotti, con l’obiettivo di organizzare iniziative nel 2024 per celebrare Giacomo Matteotti. Personalità di rilievo, tra cui l’ex assessore Turi Lombardo e il docente Guido Corso, hanno partecipato all’incontro. È possibile aderire al Comitato contattando l’indirizzo email o il numero di telefono forniti.

Ha ufficialmente iniziato la propria attività il Comitato siciliano per il centenario del martirio di Matteotti, presentato durante un incontro organizzato dalla FIAP presso il Palazzo Reale dei Normanni. La presidenza dei lavori è stata affidata ad Antonio Matasso, presidente regionale di FIAP Sicilia.

L’evento ha visto la partecipazione di diverse personalità, tra cui l’ex assessore Turi Lombardo, il docente emerito Guido Corso, Carlo Fazio di Reds Sicilia, Antonio Dolce della UIL Medici, Alberto Magro di UIL Pensionati e Manlio Orobello, ex sindaco di Palermo. È possibile aderire al Comitato contattando l’indirizzo email info@comitatomatteotti.it o il numero di telefono 091 6195065. Il Comitato si propone di organizzare una serie di iniziative nel corso del 2024, in collaborazione con scuole e università, per celebrare l’importante figura di Giacomo Matteotti, simbolo di eroismo e democrazia durante il regime fascista.

© Riproduzione riservata.