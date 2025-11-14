Marano: “Non abbiamo bisogno del Ponte ma di un futuro per i giovani”

La deputata regionale del Movimento 5 Stelle Jose Marano ha richiamato l’attenzione sui dati diffusi dal rapporto Censis-Confcooperative relativi al fenomeno della mobilità giovanile dal Mezzogiorno verso le regioni settentrionali. Secondo l’analisi, la cosiddetta fuga dei cervelli comporta per il Sud un esborso stimato in 4,1 miliardi di euro, cifra che comprende le risorse impiegate per la formazione scolastica e universitaria dei giovani che poi lasciano il territorio. Marano ha definito questo quadro “una fotografia che mostra un progressivo impoverimento” e ha osservato che “non si registrano interventi mirati a invertire la tendenza”.

La parlamentare ha evidenziato come l’emigrazione dei giovani rappresenti anche la perdita di “un patrimonio rilevante di competenze e talenti che viene trasferito altrove senza alcuna compensazione”, sottolineando il conseguente indebolimento delle prospettive di sviluppo regionale. Ha inoltre criticato l’assenza, da parte dell’esecutivo nazionale, di misure organiche dedicate alla questione meridionale, affermando che il governo “continua a puntare su opere come il Ponte sullo Stretto senza avviare una strategia complessiva”.

Marano ha sostenuto che gli strumenti attualmente disponibili, come la Zes unica, non rispondono alle esigenze strutturali del territorio. A suo avviso, “serve un piano straordinario di investimenti capace di generare occupazione e valore aggiunto”, superando gli stereotipi che descrivono il Sud come incapace di valorizzare il proprio potenziale. Ha infine osservato che “senza un Mezzogiorno competitivo sarà difficile per il Paese affrontare le sfide future”.

👁 Articolo letto 163 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.