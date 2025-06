Manageritalia Sicilia promuove dialogo tra imprese e istituzioni

Ieri sera, 16 giugno 2025, Palazzo Leoni in Corso Cavour ha ospitato il terzo incontro de “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, iniziativa promossa da Manageritalia Sicilia con il coordinamento del vicepresidente Davide Frangiamore, inserita in un percorso di cinque tappe dedicato al dialogo tra imprese, istituzioni, università e comunità locali sulla transizione economica e sociale verso la sostenibilità. Carmine Pallante, presidente di Manageritalia Sicilia, ha descritto l’evento come «un’occasione preziosa per riflettere insieme su come la sostenibilità possa diventare un vero elemento distintivo e competitivo, capace di generare valore per l’intero sistema economico siciliano» e ha evidenziato il ruolo della rendicontazione quale volano di crescita, reputazione e innovazione interna.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha affermato che «lo spirito pragmatico fatto di teoria e pratica è fondamentale per dare concretezza ad azioni volte a sviluppare sempre più sostenibilità economica, sociale ed ambientale nei nostri territori», invitando a sviluppare sinergie operative tra amministrazioni ed altri attori. Secondo i dati CRIF, Lombardia e Piemonte raggiungono oltre il 60% di aziende con alto livello di adeguatezza ambientale, mentre la Sicilia si ferma al 10%, seguita dalla Valle d’Aosta al 2%, a conferma delle sfide ancora aperte. Il pomeriggio ha visto interventi di accademici, esperti del settore, testimonianze aziendali e giovani studenti, che hanno illustrato strumenti applicativi, normative in evoluzione e opportunità offerte dalla rendicontazione ESG per migliorare performance e dialogo con gli stakeholder.

