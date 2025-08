WeekEnd stabile in Sicilia, cieli sereni e temperature nella norma

Tra sabato e domenica un esteso campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale determinerà condizioni atmosferiche prevalentemente stabili e soleggiate in Campania, Calabria e Sicilia. Sabato il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su litorali tirrenico e ionico, sull’Appennino e nelle zone interne; sul litorale meridionale è attesa una nuvolosità variabile, con addensamenti anche compatti nelle ore centrali e associate deboli piogge, seguiti da rasserenamenti in serata. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali, in attenuazione e con rotazione verso nord; lo zero termico si attesterà intorno a 4.400 metri. Il Basso Tirreno, il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia risulteranno poco mossi.

Domenica la pressione alta garantirà cielo in gran parte sereno o poco nuvoloso su tutti i litorali, l’Appennino e le aree interne, con assenza di precipitazioni significative. I venti si disporranno deboli dai quadranti nord-occidentali, in attenuazione, e lo zero termico sarà intorno a 4.450 metri. Il Basso Tirreno e il Canale saranno da poco mosso a mosso, mentre il Mare di Sicilia rimarrà poco mosso.

Secondo il bollettino, “un campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale determinerà condizioni prevalentemente stabili e soleggiate”, con una possibile maggiore variabilità tra domenica e lunedì, caratterizzata da annuvolamenti alternati a schiarite e locali piovaschi lungo la dorsale appenninica. Le temperature resteranno stabili o in lieve calo, con venti in rinforzo dai quadranti settentrionali e mari in graduale aumento di moto ondoso tra domenica e martedì. – Fonte 3Bmeteo.

