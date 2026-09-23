Tre suini catturati a Gioiosa Marea, arrivano altri 11 coadiutori

Prosegue a Gioiosa Marea l’attività di contenimento dei suini selvatici presenti sul territorio comunale. Dopo gli interventi delle ultime settimane, altri tre esemplari sono stati catturati attraverso la gabbia-trappola posizionata in contrada San Francesco, nell’ambito della collaborazione avviata con la Regione Siciliana e con il supporto del selettore Patrizio Lisi.

La sindaca Giusi La Galia ha evidenziato i risultati ottenuti dalla sperimentazione. «Le nuove catture confermano che la strada intrapresa sta funzionando», ha dichiarato, sottolineando come la presenza degli animali continui a determinare criticità per i residenti delle aree interessate, per le aziende agricole e per la sicurezza della viabilità.

L’amministrazione comunale ha quindi proseguito il confronto con Regione, Prefettura, Asp e altre istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di ampliare le misure disponibili per il controllo del fenomeno.

Un ulteriore intervento è arrivato il 22 settembre, quando l’assessorato regionale all’Agricoltura ha autorizzato altri 11 coadiutori alle attività di controllo e prelievo selettivo sull’intero territorio comunale. Le operazioni avranno priorità nelle contrade Galbato, Palombaro e Russa e nelle aree circostanti, dove sono state registrate le maggiori criticità.

La Galia ha ringraziato il dirigente generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale Alberto Pulizzi e il dirigente del Servizio Azienda Foreste Demaniali di Messina Giovanni Dell’Acqua. «Continueremo a seguire con attenzione la situazione e a sollecitare tutti gli interventi necessari», ha aggiunto la sindaca.

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