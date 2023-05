Giornata Nazionale contro la Pedofilia, l’impegno della Polizia Postale

In occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, la Polizia Postale ha condiviso i dati più significativi del proprio impegno quotidiano nella lotta contro il rischio cibernetico per i minori. Il fenomeno dell’abuso sessuale online verso i bambini e gli adolescenti rappresenta un problema sempre più grave e complesso, ma le autorità sono impegnate nel porre un argine a questo fenomeno. Infatti, il numero di arresti di soggetti adulti per reati di pedopornografia, adescamento online e abuso sessuale di minori è in costante aumento. Si tratta di soggetti estremamente pericolosi, colti in flagranza di reato o detentori di grandi quantità di materiale pedopornografico.

Le vittime più fragili e suscettibili all’adescamento sono spesso bambini e ragazzi che utilizzano le chat con i compagni di scuola e le piattaforme di gaming. Questi soggetti si sentono al sicuro su queste piattaforme, ma sono invece presi di mira dai pedofili, che spesso si nascondono dietro l’anonimato che la rete offre loro. I genitori sono i primi responsabili della sicurezza dei propri figli e devono essere in grado di dialogare e ascoltare i loro figli per proteggerli dalle attenzioni deviate dei pedofili.

La Polizia Postale è impegnata nella tutela dei minori e nella lotta all’abuso sessuale online, utilizzando sinergie interistituzionali e attività multidisciplinari per costruire soluzioni efficaci. Il dossier “Dentro i numeri: la lotta alla pedofilia online” contiene numeri che mostrano la realtà del rischio attuale e illustra il sistema di tutela messo in atto dalle autorità.

La protezione dei bambini e degli adolescenti da ogni forma di abuso sessuale è possibile se si creano alleanze e si condivide la responsabilità di proteggerli anche online. È necessario rompere il silenzio e continuare la lotta per la tutela dei minori.

