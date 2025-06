Polizia e grest “Madonna della Via” insieme per la legalità a Caltagirone

Nel cortile della parrocchia “Madonna della Via” di Caltagirone si è svolto un incontro tra i giovani partecipanti al grest estivo e gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino, incentrato sulla promozione della legalità. I poliziotti hanno illustrato ai ragazzi l’importanza del loro servizio quotidiano volto a garantire sicurezza e rispetto delle norme, evidenziando la necessità del contributo dei cittadini per un’azione più efficace.

È stato presentato “YouPol”, l’applicazione che consente di segnalare in tempo reale episodi di bullismo e altre emergenze, anche in forma anonima, “affinché nessuno si senta scoraggiato nel denunciare” hanno spiegato gli agenti. Durante la mattinata è stato inoltre approfondito il percorso per diventare poliziotto, con risposte puntuali alle numerose curiosità, specie dei più giovani, sul ruolo e sulla motivazione alla base di questa scelta professionale.

Il momento clou ha riguardato l’esposizione dei mezzi in dotazione: dalla volante con apparati di bordo fino alla possibilità per i ragazzi di azionare la sirena e salire a bordo, per “vivere l’esperienza di un poliziotto per un giorno”. Gli operatori della Polizia Scientifica hanno infine mostrato tecniche di rilevamento delle impronte digitali, spiegando i metodi utilizzati nelle indagini.

Al termine, il Commissariato ha ringraziato la comunità parrocchiale per l’ospitalità, sottolineando come simili iniziative favoriscano nei giovani il senso civico, il rispetto delle regole e la fiducia nelle istituzioni.

