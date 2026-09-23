Terme Vigliatore, gara tra ciclomotori: 17enne in prognosi riservata

Una competizione clandestina tra ciclomotori sul lungomare Marchesana di Terme Vigliatore sarebbe all’origine dell’incidente nel quale un 17enne è rimasto gravemente ferito. I Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un 19enne, ritenuto responsabile dell’organizzazione e della partecipazione a gare di velocità non autorizzate con veicoli a motore. Il giovane non aveva mai conseguito la patente.

L’indagine è scattata dopo quanto accaduto nella notte tra l’8 e il 9 settembre. Secondo la ricostruzione investigativa, il 19enne procedeva a forte velocità quando avrebbe effettuato un’impennata, perdendo il controllo del ciclomotore e investendo il 17enne che si trovava a bordo strada. Entrambi erano stati soccorsi e trasferiti rispettivamente all’ospedale di Milazzo e al Policlinico di Messina. Il minorenne resta ricoverato in prognosi riservata.

Gli accertamenti della Stazione dei Carabinieri di Terme Vigliatore si sono concentrati sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sui filmati circolati sui social network e sulle dichiarazioni raccolte da diverse persone informate sui fatti. Dalle indagini sarebbe inoltre emerso che, dopo l’incidente, il 19enne avrebbe tentato di spostare il ciclomotore.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal procuratore Giuseppe Verzera, il Gip ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. In attesa della disponibilità del dispositivo, il giovane è stato accompagnato nella Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. Contestualmente, i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di altre quattro persone.

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