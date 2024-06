Finanziate Aerolinee Siciliane, primo volo a maggio 2025

Aerolinee Siciliane ha annunciato di essere stata selezionata da un importante advisor internazionale per un finanziamento iniziale di 25 milioni di euro, destinato a supportare la fase di avvio delle sue operazioni. Il primo volo della compagnia è previsto per maggio 2025. Nei primi tre anni, l’azienda prevede di creare 400 posti di lavoro diretti e qualificati, oltre a 600 posizioni nell’indotto.

Con il prossimo accordo tra ITA e Lufthansa, Aerolinee Siciliane si conferma l’ultima compagnia aerea con capitale interamente italiano, sottolineando il suo impegno verso l’Italia e la Sicilia. Il presidente di Aerolinee Siciliane, Giacomo Guasone, ha dichiarato: “Apprendiamo proprio in queste ore che si sta per concludere l’accordo tra l’ultima erede dell’ex compagnia di bandiera italiana, ITA, con la tedesca Lufthansa. Circostanza che fa diventare la nostra compagnia l’ultima a capitale interamente italiano, circostanza che ci carica di ulteriore responsabilità ed entusiasmo e siamo certi sia di buon auspicio per far sì che i colori dell’Italia e della Sicilia ritornino presto a spiegare le ali nell’interesse degli utenti e delle istituzioni.”

Guasone ha sottolineato come questa responsabilità aggiuntiva rappresenti un incentivo per il successo della compagnia e per il rilancio del settore aereo italiano. Il finanziamento ottenuto permetterà ad Aerolinee Siciliane di stabilire una solida base operativa, garantendo un servizio di alta qualità che mira a soddisfare le esigenze dei passeggeri e a promuovere lo sviluppo economico locale. L’obiettivo è di diventare un punto di riferimento nel panorama aeronautico nazionale, mantenendo un forte legame con il territorio siciliano e italiano.

Con il supporto finanziario e strategico dell’advisor internazionale, Aerolinee Siciliane si prepara a entrare nel mercato con determinazione, pronta a competere e a offrire nuove opportunità di crescita e occupazione. La compagnia si propone come simbolo di rinascita e di eccellenza, determinata a riportare i colori italiani a volare alto nei cieli.

