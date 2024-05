Ematologia al Policlinico di Messina, formazione avanzata con il Dr. Rosti

Il prossimo 9 Maggio, presso l’AOU G. Martino di Messina, avrà luogo un importante evento nell’ambito dell’ematologia, con la presenza del Dott. Gianantonio Rosti (nella foto), rinomato esperto di Leucemia Mieloide Acuta. L’incontro, organizzato in collaborazione con l’IRCSS Istituto Romagnalo per lo Studio dei Tumori di Meldola, offre un’opportunità unica di formazione e aggiornamento per i professionisti del settore.

Il Dott. Rosti, figura di spicco nel campo della ricerca e della pratica clinica, presenterà le ultime evidenze e scoperte riguardanti la Leucemia Mieloide Acuta durante il convegno ECM intitolato “Ruolo dei TKI di terza generazione nella pratica clinica della LMC”.

Con oltre trecento pubblicazioni internazionali all’attivo, il Dott. Rosti ha contribuito in modo significativo alla definizione delle linee guida per la diagnosi e il trattamento della leucemia mieloide cronica.

Il Prof. Alessandro Allegra, direttore dell’UOC di Ematologia dell’AOU G. Martino, sottolinea l’importanza della ricerca nel campo della leucemia mieloide cronica, definendola un esempio emblematico di sinergia tra ricerca di laboratorio e ricerca clinica. Il corso, accreditato per diverse specializzazioni mediche e farmaceutiche, sarà diretto dal Prof. Fabio Stagno e si terrà presso l’aula del Padiglione H.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo