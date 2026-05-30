Meteo in Sicilia: sabato sereno, domenica ancora tempo stabile

La Sicilia si prepara a un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche generalmente stabili grazie alla presenza di un’area di alta pressione che interesserà l’intero territorio regionale.

Per la giornata di sabato è previsto un quadro prevalentemente soleggiato su gran parte dell’Isola. Lungo i versanti tirrenico e meridionale il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l’intero arco della giornata. Sul settore ionico sono attese condizioni analoghe, con qualche addensamento nelle ore del mattino destinato a dissolversi rapidamente. Sui rilievi appenninici si alterneranno nubi e schiarite, mentre in serata sono previsti ampi rasserenamenti. Nelle aree interne la nuvolosità tenderà ad aumentare nelle ore centrali, con possibilità di deboli precipitazioni associate ai banchi nuvolosi più compatti. Anche in queste zone il tempo migliorerà nelle ore serali.

I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.600 metri di quota. Le condizioni dei mari resteranno generalmente tranquille, con Basso Tirreno, Canale di Sicilia e Mare di Sicilia poco mossi.

Domenica proseguirà l’influenza dell’alta pressione, che garantirà ancora stabilità atmosferica e ampie schiarite su tutta la regione. Sui litorali tirrenico, ionico e meridionale, così come nelle aree appenniniche, il cielo si manterrà per lo più sereno o poco nuvoloso. Nelle zone interne potranno verificarsi temporanei annuvolamenti durante le ore centrali della giornata, senza particolari fenomeni associati.

La ventilazione sarà debole, inizialmente proveniente da nord e successivamente orientata verso i quadranti nord-orientali. Lo zero termico rimarrà stabile attorno ai 3.600 metri. Anche per domenica il Basso Tirreno, il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia si presenteranno poco mossi. – Fonte 3Bmeteo.

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