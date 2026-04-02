Svincolo a Piraino – Gioiosa Marea, Cusmano chiede aggiornamenti

Il consigliere comunale di Piraino, Diego Cusmano, torna a richiamare l’attenzione sul progetto dello svincolo autostradale che interessa Piraino e Gioiosa Marea, indicato nel 2023 come intervento strategico per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo del territorio.

A oltre due anni dall’annuncio dell’opera, secondo quanto evidenziato dal consigliere, non sarebbero stati diffusi aggiornamenti ufficiali né informazioni sull’avanzamento dell’iter. Cusmano sottolinea come, a fronte di una comunicazione iniziale dettagliata, sia legittimo attendersi chiarimenti sullo stato dell’intervento e sulle eventuali tempistiche previste.

“Dopo oltre due anni – dichiara – non risultano aggiornamenti resi pubblici né avanzamenti comunicati ai cittadini. A seguito di un annuncio così preciso, è ragionevole attendersi almeno informazioni sullo stato del progetto”.

Il consigliere collega inoltre la questione alla recente situazione della viabilità, segnata dalla chiusura della strada statale 113, mettendo in evidenza le difficoltà nei collegamenti. “Proprio in questi giorni – osserva – si comprende quanto siano fondamentali infrastrutture alternative per garantire sicurezza e continuità nei collegamenti”.

L’intervento richiama l’attenzione sulla necessità di monitorare lo stato delle opere infrastrutturali programmate e sull’importanza di una comunicazione istituzionale costante nei confronti della cittadinanza.

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