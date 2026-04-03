“Non scuoterlo!” Prevenzione infanzia: iniziative Asp tra Milazzo e Lipari

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina aderisce alle Giornate nazionali dedicate alla prevenzione della “Sindrome del bambino scosso”, promosse dalla SIMEUP e inserite nella campagna “Non scuoterlo!”, avviata nel 2017 da Terre des Hommes. L’iniziativa si svolge con il coinvolgimento dei Comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela, Spadafora e Barcellona Pozzo di Gotto, oltre alla collaborazione della FIGC di Messina.

La UOC di Pediatria dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo organizza una serie di punti informativi tra l’11 e il 13 aprile a Lipari, Milazzo e Spadafora. Gli operatori sanitari e gli istruttori SIMEUP forniranno indicazioni sui rischi legati allo scuotimento dei neonati. Gli infopoint saranno attivi l’11 aprile a Lipari, presso l’Hotel Mea Aeolian Charme, dalle 15 alle 17; il 12 aprile a Milazzo, nella Marina Garibaldi, dalle 16 alle 18; il 13 aprile a Spadafora, al Palazzetto dello Sport, dalle 10.30 alle 12.30. Prevista anche un’attività informativa a bordo dei traghetti diretti alle Isole Eolie.

La sindrome è una forma grave di trauma cerebrale provocata dallo scuotimento violento del bambino, anche per pochi secondi, spesso in risposta a un pianto prolungato. I neonati tra le due settimane e i sei mesi rappresentano la fascia più esposta, ma il rischio può estendersi fino ai due anni. Le conseguenze possono includere cecità, tetraplegia, difficoltà cognitive e motorie, fino al coma o al decesso in un caso su quattro.

Nel territorio dell’Asp, l’11 aprile, alcuni edifici istituzionali saranno illuminati di arancione per sostenere la campagna. La Direzione Strategica, composta da Giuseppe Cuccì, Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha dichiarato: “La tutela dei bambini rappresenta una priorità. Invitiamo la popolazione a partecipare agli infopoint e a diffondere il messaggio di prevenzione: non scuotere mai un bambino”.

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