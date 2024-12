Policlinico di Messina, pionieri nella medicina di precisione

Il Policlinico “G. Martino” di Messina si afferma come il primo centro cardiologico italiano a utilizzare un innovativo test genetico per personalizzare la terapia antitrombotica nei pazienti cardiopatici fragili. Questa iniziativa rientra nel progetto di ricerca DESC-HBR, coordinato dal Prof. Francesco Costa, esperto di cardiologia interventistica presso l’UOSD diretta dal Prof. Antonio Micari. Lo studio coinvolge sei centri italiani e ha come obiettivo lo sviluppo di cure su misura basate sulle caratteristiche genetiche individuali.

L’elemento centrale dello studio è il Genomadix Cube™, un dispositivo point-of-care in grado di analizzare in un’ora i polimorfismi del gene CYP2C19, fondamentali per personalizzare il trattamento farmacologico. “Questo strumento consente di adattare la terapia antitrombotica alle caratteristiche di ciascun paziente, migliorandone l’efficacia e la sicurezza”, hanno dichiarato gli esperti.

Lo studio prevede l’arruolamento di 200 pazienti sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI) e trattati con doppia terapia antipiastrinica (DAPT). Saranno esaminate tre strategie terapeutiche, confrontandole con il trattamento standard. L’obiettivo è valutare la risposta individuale ai farmaci antipiastrinici, migliorandone l’efficacia e riducendo il rischio di complicanze.

Durante i sei mesi del protocollo, i pazienti saranno sottoposti a quattro visite per valutazioni cliniche e strumentali. Verranno inoltre completati questionari sulla qualità della vita, per un’analisi completa degli effetti delle terapie.

Il Prof. Costa, insieme al Dott. Giampiero Vizzari, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Questo studio rappresenta un passo significativo per l’innovazione terapeutica. Il sostegno del Ministero della Salute conferma la rilevanza scientifica del nostro lavoro”. Un ringraziamento è stato espresso ai Professori Micari e Di Bella per il supporto offerto nella realizzazione di questa ricerca.

