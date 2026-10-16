Forza Italia, oltre 70 sindaci siciliani riuniti ad Aci Castello

Oltre 70 sindaci siciliani di Forza Italia si sono riuniti ad Aci Castello, nel Catanese, per un incontro regionale convocato dal commissario del partito, Nino Minardo. Al centro del confronto le difficoltà finanziarie e organizzative degli enti locali, le prossime manovre di bilancio della Regione e dello Stato e le strategie politiche in vista delle future scadenze elettorali.

I lavori si sono aperti con un collegamento del segretario nazionale e vicepremier Antonio Tajani, che ha sottolineato il ruolo degli amministratori locali nel radicamento territoriale del partito. «Siete l’anima del nostro partito, perché il sindaco rappresenta l’immagine di ogni città», ha dichiarato, assicurando il proprio sostegno alle richieste provenienti dai territori.

Tajani ha richiamato l’impegno sulla manovra economica e sulla tutela dei fondi europei di coesione, invitando inoltre i sindaci a partecipare attivamente alle prossime competizioni regionali e nazionali, anche attraverso eventuali candidature. L’obiettivo indicato è consolidare i risultati elettorali ottenuti in Sicilia e favorire l’ingresso di nuove figure politiche.

«Il partito deve coinvolgerli non solo in campagna elettorale, ma quando si prendono le decisioni», ha affermato Minardo, annunciando l’intenzione di stabilire un collegamento permanente tra amministratori, rappresentanti regionali e parlamentari. Tra le principali criticità segnalate figurano la necessità di aumentare i trasferimenti finanziari ai Comuni, la carenza di personale, il finanziamento dei servizi sociali e scolastici e il completamento degli interventi previsti dal PNRR.

«Non si possono chiedere ai sindaci servizi sempre migliori senza garantire risorse adeguate e strumenti amministrativi efficienti», ha aggiunto Minardo, impegnandosi a rappresentare queste esigenze nelle prossime discussioni di bilancio. Il commissario regionale ha infine ribadito la volontà di rafforzare il partito attraverso il coinvolgimento degli amministratori, l’apertura ai giovani e il rinnovamento della classe dirigente, confermando l’avvio di un confronto stabile con i sindaci siciliani.

👁 Articolo letto 308 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.

⭐ Segui CanaleSicilia su Google