La storia di Messina attraverso la mostra “1908 CittàMuseoCittà”

Il terremoto di Messina del 1908 sarà oggetto di una mostra permanente nel Museo di Messina. Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’Ars, ha commentato l’importanza di questa iniziativa, definendola il risultato di un lungo percorso.

De Luca ha sottolineato il suo orgoglio come cittadino e rappresentante della comunità nell’aver seguito e promosso gli sviluppi di questa esposizione, volta a raccontare la storia di Messina attraverso quella tragica vicenda.

L’esposizione, intitolata “1908 CittàMuseoCittà,” aprirà al pubblico il 28 novembre e ha ricevuto un finanziamento complessivo di 300 mila euro grazie a norme varate dall’Ars. L’ultimo finanziamento di 50 mila euro è giunto di recente con l’approvazione del collegato ter a sala d’Ercole.

Antonio De Luca ha motivato la sua scelta dicendo: “Questa tragedia, unica in Europa, rappresenta un pezzo fondamentale della nostra storia che dobbiamo raccontare e valorizzare. La mostra offrirà un momento di riflessione per i messinesi, un’opportunità per comprendere chi eravamo e chi possiamo diventare per costruire un futuro migliore.”

Il capogruppo del M5S ha concluso sottolineando l’importanza di restituire centralità a Messina, superando le differenze politiche e creando sinergie per il progresso della città. L’obiettivo è di riportare la comunità messinese al centro del dibattito politico e culturale siciliano.

