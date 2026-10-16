Giammoro, neuropsichiatria infantile: attese fino a un anno per le visite

Tempi di attesa che arriverebbero fino a un anno per visite specialistiche, valutazioni necessarie al sostegno scolastico e avvio di percorsi terapeutici. È la situazione segnalata da numerose famiglie che si rivolgono al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Milazzo-Lipari, con sede a Giammoro.

La denuncia è contenuta in un intervento politico che evidenzia le difficoltà incontrate dai genitori di bambini e adolescenti, anche con disabilità gravi. I ritardi rischierebbero di compromettere la tempestività degli interventi terapeutici e dei percorsi di inclusione scolastica, particolarmente importanti durante l’età evolutiva.

Alle lunghe liste d’attesa si aggiungerebbero problemi nella gestione delle prenotazioni e delle comunicazioni telefoniche. Secondo le segnalazioni raccolte, numerosi genitori sarebbero costretti a raggiungere personalmente la struttura, talvolta ripetutamente, per ottenere informazioni o fissare un appuntamento.

Le criticità non riguarderebbero la professionalità degli operatori, ai quali le famiglie riconoscono competenza e disponibilità, ma soprattutto la carenza di personale e le difficoltà organizzative. Secondo quanto riferito, il servizio disporrebbe di appena due unità di personale, un organico ritenuto insufficiente rispetto alle esigenze del territorio.

Sulla vicenda è stata depositata un’interrogazione al presidente della Regione Siciliana e all’assessore regionale alla Salute. L’atto chiede di accertare i tempi effettivi di attesa, valutare un’ispezione urgente e verificare l’adeguatezza della dotazione organica. Vengono inoltre sollecitati interventi per potenziare il personale, ridurre le liste d’attesa e migliorare il sistema di prenotazione, garantendo alle famiglie un accesso più tempestivo alle prestazioni sanitarie.

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