Alcamo, 28enne tunisino muore dopo una caduta dal secondo piano

Un uomo di 28 anni, di origine tunisina, ha perso la vita ad Alcamo in seguito a una caduta dal secondo piano di un edificio. L’episodio si è verificato in via Galilei, arteria che si affaccia sul corso VI Aprile, nel centro della città in provincia di Trapani.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dopo la caduta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare il giovane. Nonostante i soccorsi, ogni intervento si è rivelato inutile e il decesso è stato constatato poco dopo.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, impegnati a chiarire la dinamica dell’accaduto e le circostanze che hanno portato alla caduta. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe trovata all’interno dello stabile con l’intento di compiere un furto. Durante un tentativo di allontanarsi, avrebbe cercato di spostarsi tra i balconi dell’edificio, perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire con precisione l’accaduto e verificare eventuali responsabilità. L’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sul corpo del giovane per accertare le cause esatte della morte e fornire ulteriori elementi alle indagini in corso.

