Trasportatori siciliani, Schifani e Salvini cercano un accordo

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per affrontare la vertenza degli autotrasportatori siciliani, la cui protesta sta provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione delle merci nell’Isola.

Il confronto segue l’incontro avvenuto ieri tra Salvini e il vicepresidente della Regione, Luca Sammartino, e si inserisce nel tentativo di individuare una soluzione alle rivendicazioni della categoria, con particolare riferimento all’aumento dei costi del carburante.

Martedì 20 ottobre, a Milano, si terrà un tavolo istituzionale dedicato alle principali questioni al centro della mobilitazione. Per la prima volta, su proposta di Schifani, all’incontro parteciperanno anche i rappresentanti degli autotrasportatori siciliani, che potranno presentare direttamente le proprie richieste al Governo nazionale.

Secondo quanto comunicato dalla Presidenza della Regione, il ministro avrebbe manifestato disponibilità ad accogliere le proposte avanzate dall’esecutivo siciliano, assumendo impegni sulle problematiche che hanno determinato l’agitazione.

«L’interlocuzione con il ministro Salvini è stata assolutamente positiva, vista la sua disponibilità ad accogliere le nostre proposte», ha dichiarato Schifani.

Il presidente ha inoltre annunciato un intervento finanziario della Regione per sostenere il comparto. «Il governo siciliano farà la sua parte garantendo risorse certe contro il caro-carburante già a partire dalle variazioni di bilancio all’esame dell’Assemblea regionale siciliana».

Schifani ha infine richiamato il peso economico e sociale del settore: «L’autotrasporto è un settore nevralgico per la nostra economia e per il sostentamento di tante famiglie siciliane, siamo al lavoro per dare risposte concrete».

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