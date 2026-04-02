Nuovo assessore a Gioiosa Marea, incarico a Stefano Segreto

Il Comune di Gioiosa Marea completa la composizione dell’esecutivo municipale con la nomina del quinto assessore. Il sindaco Giusi La Galia ha ufficializzato l’ingresso in Giunta di Stefano Segreto, imprenditore del territorio, che entra a far parte della squadra amministrativa.

Al neo assessore sono state attribuite competenze specifiche che riguardano i rapporti con il tessuto imprenditoriale locale, le iniziative per la riqualificazione e valorizzazione del centro urbano, nonché la gestione degli impianti di depurazione situati nelle contrade Zappardino e San Giorgio.

L’insediamento formale è avvenuto nella giornata odierna. In questa occasione Segreto ha preso parte a una serie di incontri istituzionali, confrontandosi con gli altri componenti della Giunta, con la segretaria comunale Carmela Caliò e con i dirigenti dei diversi settori amministrativi. I colloqui sono stati finalizzati a delineare le prime linee operative e gli ambiti di intervento prioritari.

Nel corso della giornata, il neo assessore ha espresso parole di ringraziamento nei confronti del primo cittadino, dichiarando: “Ringrazio il sindaco La Galia per la fiducia accordatami. Assumo questo incarico con senso di responsabilità, con l’intento di mettere a disposizione della collettività l’esperienza maturata nel settore produttivo. Entro a far parte della Giunta con la volontà di offrire un contributo concreto al miglioramento dei servizi e della qualità della vita a Gioiosa Marea”.

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