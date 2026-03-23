Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 23 al 29 marzo

La Polizia Stradale di Messina ha diffuso il calendario settimanale dei controlli della velocità, indicando le tratte interessate dai dispositivi di rilevazione. L’iniziativa si inserisce nell’attività di prevenzione volta a contenere il fenomeno degli incidenti stradali, attraverso una maggiore consapevolezza da parte degli automobilisti sul rispetto dei limiti imposti.

I controlli saranno attivi nel periodo compreso tra lunedì 23 e domenica 29 marzo 2026 e riguarderanno le principali arterie autostradali del territorio, in particolare la A18 Messina-Catania e la A20 Messina-Palermo. Le verifiche interesseranno i tratti caratterizzati da un’elevata incidentalità e verranno effettuate in maniera alternata in entrambe le direzioni di marcia.

Nel dettaglio, le operazioni di controllo con strumenti di rilevazione della velocità sono previste nelle giornate del 25, 26, 27, 28 e 29 marzo 2026, lungo entrambe le autostrade indicate. La programmazione resa pubblica consente agli utenti della strada di conoscere preventivamente le aree sottoposte a monitoraggio.

Le autorità richiamano l’attenzione sul rispetto dei limiti vigenti, ricordando che in autostrada la velocità massima consentita è di 130 chilometri orari, ridotta a 110 in caso di condizioni meteorologiche avverse. Sulle strade extraurbane principali il limite è fissato a 110 chilometri orari, con una riduzione a 90 in presenza di maltempo.

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