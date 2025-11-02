Sparatoria a Capizzi, perde la vita un 16enne, arrestate tre persone

Nella tarda serata del 1° novembre 2025, intorno alle 22.30, a Capizzi, in provincia di Messina, i Carabinieri della Compagnia di Mistretta sono intervenuti nei pressi di un bar dove un giovane di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro uno degli avventori presenti all’esterno del locale.

Durante la sparatoria, i proiettili hanno colpito accidentalmente un ragazzo di 22 anni, trasportato all’ospedale di Nicosia e non in pericolo di vita, e un minorenne di 16 anni, Giuseppe Di Dio, deceduto poco dopo il ricovero presso la guardia medica di Capizzi.

A seguito dell’episodio, i militari dell’Arma, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Enna, hanno proceduto al fermo del ventenne, Giacomo Frasconà Filaro, con l’accusa di “omicidio”, “tentato omicidio”, “detenzione abusiva di armi”, “detenzione di arma da fuoco clandestina”, “lesioni personali” e “ricettazione”. Fermati anche il padre Antonino, di 48 anni, e il fratello Mario, di 18, ritenuti coinvolti per aver accompagnato il congiunto sul luogo dell’agguato.

Nel corso delle attività investigative è stata rinvenuta e sequestrata la pistola utilizzata, risultata con la matricola abrasa. Le indagini, tuttora in corso, sono finalizzate a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a individuare il movente che avrebbe spinto il giovane ad aprire il fuoco.

