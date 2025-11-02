Omicidio del 16enne a Capizzi, l’appello di De Luca alle istituzioni

L’onorevole Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, ha diffuso una nota in merito all’omicidio del sedicenne avvenuto a Capizzi. “La notizia del brutale omicidio di un ragazzo di appena sedici anni a Capizzi ci lascia sgomenti e addolorati. È inaccettabile che un giovane perda la vita in modo così violento, in una comunità che oggi piange un figlio innocente e si interroga su come sia potuto accadere”, ha dichiarato.

De Luca ha evidenziato come episodi di violenza tra i giovani risultino in aumento e rappresentino “segnali allarmanti di un disagio profondo che coinvolge le nuove generazioni e che non può più essere ignorato”. Il parlamentare ha sollecitato interventi immediati da parte delle istituzioni per affrontare quella che definisce “una vera e propria emergenza sociale”, chiedendo misure strutturali per restituire ai ragazzi “opportunità, sicurezza e fiducia nel futuro”.

Ha inoltre espresso vicinanza alla comunità colpita e auspicato che le indagini in corso chiariscano rapidamente la dinamica dell’accaduto. “Mi auguro che le forze dell’ordine possano fare piena luce sull’accaduto e che la giustizia faccia presto il suo corso”, ha aggiunto. De Luca ha infine ribadito l’impegno del Movimento 5 Stelle “a promuovere azioni concrete per la prevenzione della violenza giovanile e la diffusione della cultura della legalità”.

